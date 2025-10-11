Женщина вернула Греции украденный античный фрагмент

Немка вернула Греции фрагмент капители, украденный 60 лет назад из Олимпии

Туристка из Германии, которая украла фрагмент капители древнегреческой колонны более 60 лет назад, добровольно вернула ее Греции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство культуры страны.

По данным минкульта, женщина присвоила фрагмент размером 24 на 33,5 сантиметра во время посещения Олимпии — там на протяжении многих веков проводились Олимпийские игры. Сама капитель украшала здание Леонидеон, которое было построено во второй половине IV века до нашей эры.

