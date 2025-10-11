Мир
15:17, 11 октября 2025Мир

Женщина вернула Греции украденный античный фрагмент

Немка вернула Греции фрагмент капители, украденный 60 лет назад из Олимпии
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Petros Giannakouris / AP

Туристка из Германии, которая украла фрагмент капители древнегреческой колонны более 60 лет назад, добровольно вернула ее Греции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство культуры страны.

По данным минкульта, женщина присвоила фрагмент размером 24 на 33,5 сантиметра во время посещения Олимпии — там на протяжении многих веков проводились Олимпийские игры. Сама капитель украшала здание Леонидеон, которое было построено во второй половине IV века до нашей эры.

Ранее профессиональный дайвер Райан Пригмор сделал невероятную находку на дне озера в штате Техас в США. Он достал обручальное кольцо с бриллиантом 1910 года, которое потеряла Джеколин Пейдж во время прогулки с бейсбольной командой сына на озере Поссум-Кингдом.

