Депфнер: Европа проявила себя импотентной во время перемирия Израиля и ХАМАС

Европа опозорилась по полной программе, проявив себя импотентной, слабой и контрпродуктивной во время урегулирования конфликта между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС. Об этом объявил глава Axel Springer, журналист и предприниматель Маттиас Депфнер, передает Telegram-канал «BILD на русском» (включен Минюстом России в реестр иностранных агентов).

Он признал, что политика Европейского союза (ЕС) является наивной, оппортунистской и оторванной от реальности, добавив, что Европе следует перенять политический стиль президента США Дональда Трампа, который «хорошо работает» в культурах Израиля и Палестины.

«Европа в этом контексте проявила себя абсолютно импотентной, бессильной, слабой и контрпродуктивной. И, по моему мнению, действительно опозорилась по полной программе», — сказал Депфнер.

10 октября вступило в силу соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС с 12:00 по местному времени (совпадает с московским). Сделка стала результатом деятельности Дональда Трампа с целью урегулирования конфликта в Газе. План включает презентацию мирного плана из 20 пунктов.