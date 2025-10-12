Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:03, 12 октября 2025Россия

FPV-дроны атаковали российский город

Гладков: Украинские FPV-дроны атаковали Шебекино
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Украинские FPV-дроны атаковали город Шебекино. Предварительно, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, один из дронов атаковал жилой дом. В результате в двух квартирах повреждены стекла.

«В результате детонации второго FPV-дрона загорелась машина — возгорание ликвидировано силами местных жителей. Кроме того, у стоящего рядом автомобиля разбиты стекла и поврежден кузов», — написал Гладков.

Ранее Гладков предупредил, что из-за ракетного удара Вооруженных сил Украины по Белгородской области в регионе возможны отключения электроэнергии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Грозный-Сити» против Эльбруса. Выбор дизайна 500-рублевой купюры обернулся скандалом. Почему Центробанк отменил голосование?

    Аэропорт Волгограда ограничил работу

    Самолет потерпел крушение рядом с аэропортом в США

    Теплолюбивых животных Московского зоопарка перевели в теплые вольеры

    FPV-дроны атаковали российский город

    Туристка упала со скалы в российском регионе

    На Западе раскрыли страх ВСУ в зоне СВО

    Сборная Белоруссии потеряла шансы сыграть на чемпионате мира по футболу

    Зеленский пообещал выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию при одном условии

    Сбой произошел в работе крупнейшего криптокошелька

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости