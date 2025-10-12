Гуф отказался проходить тест на наркотики и поплатился

Рэпера Гуфа оштрафовали за отказ проходить медосвидетельствование на наркотики

Рэпер Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф, отказался проходить тест на наркотики перед концертом в Калининграде и поплатился. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что инцидент произошел 23 августа в развлекательном комплексе «Резиденция королей» в рамках прощального тура артиста. Перед выходом на сцену 46-летнего Гуфа встретили полицейские, которым сообщили о его якобы неадекватном поведении. Долматова попросили проехать на медосвидетельствование, но тот отказался.

Сразу после этого рэпер попал в местную больницу и пропустил заседание суда Калининграда. В конце сентября московский суд, основываясь на показаниях правоохранителей, оштрафовал музыканта на пять тысяч рублей.

Представитель Гуфа в беседе с Telegram-каналом заявил, что рэпер в день концерта был трезв, а отказался от прохождения теста потому, что не хотел срывать мероприятие, на которое уже пришли люди. По словам собеседника издания, Долматову выдали заполненный бланк на отказ, который тот подписал.

Ранее стало известно, что полиция прекратила уголовное преследование Гуфа, проходящего по делу после драки с полицейским в бане. Версию артиста о конфликте признали более достоверной, чем слова потерпевшего.

