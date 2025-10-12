Машина экс-чиновника Росавиации попала в ДТП

Mercedes экс-главы управления летной эксплуатации Росавиации попал в ДТП

Автомобиль Mercedes, принадлежащий бывшему главе управления летной эксплуатации Росавиации Максиму Костылеву, попал в ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По информации источника, происшествие произошло в поселке Крекшино. В аварию попали три автомобиля — Mercedes, Infiniti и КамАЗ. По данным канала, первое авто принадлежит Костылеву. Известно, что в происшествии пострадал пятилетний ребенок, однако родители отказались от госпитализации.

Сам чиновник в интервью 112 сообщил, что об аварии не слышал. При этом, человек, похожий на него, был замечен на месте происшествия. Ранее Костылев был арестован по делу о взятке, которую, по версии следствия, он получил в 2021 году от руководства компании Azur Air за лоббирование своих интересов в Росавиации. В 2023 году он был освобожден из СИЗО.

Тогда, на фоне скандала, стало известно, что начальник управления летной эксплуатации Росавиации Максим Костылев ушел в отпуск, затем он может уволиться.