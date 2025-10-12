Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:15, 12 октября 2025Россия

Машина экс-чиновника Росавиации попала в ДТП

Mercedes экс-главы управления летной эксплуатации Росавиации попал в ДТП
Андрей Шеньшаков

Фото: Global Look Press

Автомобиль Mercedes, принадлежащий бывшему главе управления летной эксплуатации Росавиации Максиму Костылеву, попал в ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По информации источника, происшествие произошло в поселке Крекшино. В аварию попали три автомобиля — Mercedes, Infiniti и КамАЗ. По данным канала, первое авто принадлежит Костылеву. Известно, что в происшествии пострадал пятилетний ребенок, однако родители отказались от госпитализации.

Сам чиновник в интервью 112 сообщил, что об аварии не слышал. При этом, человек, похожий на него, был замечен на месте происшествия. Ранее Костылев был арестован по делу о взятке, которую, по версии следствия, он получил в 2021 году от руководства компании Azur Air за лоббирование своих интересов в Росавиации. В 2023 году он был освобожден из СИЗО.

Тогда, на фоне скандала, стало известно, что начальник управления летной эксплуатации Росавиации Максим Костылев ушел в отпуск, затем он может уволиться.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Грозный-Сити» против Эльбруса. Выбор дизайна 500-рублевой купюры обернулся скандалом. Почему Центробанк отменил голосование?

    Один человек стал жертвой удара ВСУ по российскому региону

    Раскрыты последствия разрыва отношений с Россией для страны НАТО

    Украине предрекли исчезновение из-за обстановки на фронте

    Названо число продолжающих работать в России немецких компаний

    В Минэнерго рассказали о пользе моратория на обнуление топливного демпфера

    Мирные жители пострадали при ударе ВСУ по Горловке

    На Украине повторно мобилизовали вернувшегося из плена солдата

    Число работающих в России немецких компаний раскрыли

    Машина экс-чиновника Росавиации попала в ДТП

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости