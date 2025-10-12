На блогера Сюткина завели уголовное дело из-за поста в Telegram

На российского блогера Павла Сюткина завели уголовное дело из-за его поста в Telegram о событиях в Буче. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Уточняется, что следователи вменяют ему публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России. Блогер разместил в своем Telegram-канале публикации, содержащие фейки о действиях Российской армии, говорится в источнике. Мужчину арестовали.

Черемушкинский районный суд Москвы взял под стражу Сюткина 9 октября. Блогер пробудет в СИЗО два месяца.