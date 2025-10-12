На Украине призвали начать отопительный сезон как можно позже

Мэр Днепропетровска Борис Филатов призвал начать отопительный сезон на Украине как можно позже. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Чиновник отметил, что решение о подаче тепла в жилые дома принимают органы местного самоуправления, которые руководствуются нормативными актами. Там указано, что запуск котельных происходит, когда в течение трех дней среднесуточная температура воздуха не превышает плюс восьми градусов.

«Впрочем, понимая глубину проблематики нынешней ситуации (чтобы не писать страшное слово "катастрофичность"), нам нужно объединиться. Провести консультации с правительством, "Нафтогазом", "Укрэнерго" и всеми причастными к процессу ведомствами — в том числе и частными поставщиками энергоресурсов», — написал Филатов.

По мнению мэра украинского города, отопительный сезон должен начаться позже и стартовать одновременно по всей стране. Показательная «забота» о заранее теплых батареях жителей в конце концов сделает только хуже, подчеркнул он.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов предупредил, что грядущая зима станет самой сложной для Украины с момента начала специальной военной операции. По его словам, российские войска наносят удары по трансформаторным подстанциям, чтобы уничтожить энергетическую генерацию Украины.

