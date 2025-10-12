Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:48, 12 октября 2025Бывший СССР

На Украине призвали начать отопительный сезон как можно позже

Мэр Днепропетровска Филатов призвал начать отопительный сезон как можно позже
Алина Черненко
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: DimaBerlin / Shutterstock / Fotodom  

Мэр Днепропетровска Борис Филатов призвал начать отопительный сезон на Украине как можно позже. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Чиновник отметил, что решение о подаче тепла в жилые дома принимают органы местного самоуправления, которые руководствуются нормативными актами. Там указано, что запуск котельных происходит, когда в течение трех дней среднесуточная температура воздуха не превышает плюс восьми градусов.

«Впрочем, понимая глубину проблематики нынешней ситуации (чтобы не писать страшное слово "катастрофичность"), нам нужно объединиться. Провести консультации с правительством, "Нафтогазом", "Укрэнерго" и всеми причастными к процессу ведомствами — в том числе и частными поставщиками энергоресурсов», — написал Филатов.

По мнению мэра украинского города, отопительный сезон должен начаться позже и стартовать одновременно по всей стране. Показательная «забота» о заранее теплых батареях жителей в конце концов сделает только хуже, подчеркнул он.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов предупредил, что грядущая зима станет самой сложной для Украины с момента начала специальной военной операции. По его словам, российские войска наносят удары по трансформаторным подстанциям, чтобы уничтожить энергетическую генерацию Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США уличили в помощи Украине с атаками по российской энергетике. Что об этом известно?

    Лукашенко посоветовал Зеленскому «сесть и договориться»

    Слова Путина о новом оружии привели противников России в одно чувство

    Лукашенко обвинил Запад в желании «оттяпать» часть Украины

    Признанному банкротом российскому политику разрешили тратить деньги на лекарства

    Назван способ справиться с осенней хандрой

    Лукашенко ответил на вопрос о поставке Украине Tomahawk фразой «сначала пожестче»

    Лукашенко указал на главную проблему в урегулировании на Украине

    На Украине призвали начать отопительный сезон как можно позже

    Появилась информация о поисках пропавшей в Красноярском крае семьи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости