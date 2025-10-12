Бывший СССР
На Украине захотели создать армию из несовершеннолетних

Командир ВСУ Ярославский: Мы должны подготовить армию из 16-18-летних юношей
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Andriy Andriyenko / Press Service of the 65th Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Командир подразделения разведки Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) Денис Ярославский заявил о необходимости формирования армии из несовершеннолетних юношей. Его слова передает агентство УНИАН.

«Мы должны подготовить новую армию — уже сейчас набирать 16-18-летних и через пять лет выпустить качественных военных», — сказал он.

При этом он подчеркнул, что соответствующий план уже разработан и был передан высшему руководству.

Ранее командир роты беспилотников ВСУ Игорь Луценко пожаловался на массовое дезертирство. По его словам, только в сентябре из ВСУ дезертировали почти 20 тысяч человек. «19 044 человека за сентябрь официально дезертировали из армии. С начала года — до 160 тысяч», — сказал он.

