Опубликовано видео «дороги смерти» ВСУ возле Покровска

«Осведомитель» опубликовал кадры одной из «дорог смерти» ВСУ в районе Покровска

Появилось видео, на котором российские военнослужащие запечатлели «дорогу смерти» из бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) вблизи Покровска. Кадры размещены в Telegram-канале «Осведомитель».

В ролике видна оставшаяся на участке дороги военная техника украинской армии, из-за которой маршрут оказался заблокирован. «К уже достаточному количеству бронетрупов, российские дроноводы прибавили еще два бронеавтомобиля ВСУ. Как правило, для обеих сторон нет такой возможности, как просто поехать по другой дороге», — пишет автор поста.

Также уточняется, что со временем образовавшийся затор только увеличивается, что само по себе «делает маршрут еще опасней».

Ранее стало известно, что штурмовики армии России закрепились в южной части Покровска. По словам источников, проводятся попытки прервать снабжение ВСУ в городе.