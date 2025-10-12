Осужденного за педофилию рок-музыканта убили в британской тюрьме

Отбывающего наказание экс-вокалиста группы Lostprophets убили в тюрьме

48-летнего бывшего вокалиста британской рок-группы Lostprophets Йэна Уоткинса, отбывавшего тюремный срок за педофилию, убили в тюрьме Уэйкфилд. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте полиции графства Западный Йоркшир.

Нападение на Уоткинса было совершено в субботу, 11 октября. В исправительном учреждении отказались комментировать произошедшее, пока идет разбирательство. Как уточняется, двое подозреваемых в возрасте 25 и 43 лет сейчас взяты под стражу. Расследованием убийства уже занимаются детективы.

Всемирную известность вокалисту принес проект Lostprophets. Группа продала 3,5 миллиона дисков по всей планете.

В 2008 году на Уоткинса стали поступать заявления о действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Сначала правоохранители не смогли найти никаких зацепок, которые могли бы подтвердить его вину. При этом позднее поведение исполнителя стало меняться: он начал употреблять запрещенные вещества и, по некоторым данным, оказался одержим порнографией и изображениями, связанными с насилием. Уоткинс был осужден на 29 лет.