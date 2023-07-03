Насилие, секс-секта и СПИД: семь звезд, которые достигли всемирной славы и в одночасье потеряли все

«Лента.ру» собрала истории знаменитостей, которые лишились всего по собственной вине

Недавно бывшую модель Лони Уиллисон заметили роющейся в мусорном баке на улицах Лос-Анджелеса. Когда-то ей пророчили большое будущее, а теперь у нее нет ничего. Так бывает: достигнув пика популярности, легко забыть, что ее можно лишиться в одночасье. Лишь единицы из тех, кто потерпел крах после грандиозного успеха, находят в себе силы начать жизнь с чистого листа. «Лента.ру» рассказывает истории знаменитостей, которые не меньше потеряли, чем достигли. Причем нередко по собственной вине.

«Любитель» фанатов

Американский актер Эзра Миллер, игравший супергероя Флэша в фильмах по мотивам DC Comics, известен в медиасфере не только своими ролями. Актер впутался в несколько скандалов, которые испортили его репутацию и вызвали шквал критики со стороны зрителей.

В 16 лет Миллер бросил школу и занялся актерским мастерством. С обретением популярности актер стал более агрессивным, а в средствах массовой информации стали появляться новости о его хулиганстве и многочисленных драках. Так, в апреле 2020 года в сеть утекло видео, на котором мужчина, похожий на Миллера, душит фанатку возле бара, а затем швыряет ее на землю.

Фото: Mike Blake / Reuters

В 2022 году Миллера обвинили в хулиганстве и домогательствах. Как рассказали полицейские, артист находился в баре и выхватил микрофон у 23-летней женщины, поющей караоке, а затем набросился на 32-летнего мужчину, который играл в дартс. В августе этого же года актера привлекли по делу о пропаже 25-летней женщины и ее троих детей. А в январе 2023 года актера приговорили к году исправительных работ за кражу со взломом. Согласно отчету полиции, Миллер проник в дом своего соседа и украл три бутылки с алкоголем.

После выхода «Флэша» зрители призвали бойкотировать фильм из-за поведения актера.

Я думаю, тот факт, что Эзра Миллер все еще в фильме «Флэш», доказывает, что при капитализме культура отмены существует только тогда, когда она не слишком сильно вредит прибыли компаний. Warner Brothers решили, что зарабатывание денег — их главный приоритет, даже если в фильме снялся насильник Райан Бирд музыкант и ютубер

Помимо этого, как заявил американский режиссер Кевин Смит, в картине отказался принимать участие актер Кристиан Бэйл, которого приглашали вернуться к роли Бэтмена.

В секс-секту со съемочной площадки

Известная американская актриса Эллисон Мэк, сыгравшая Хлою Салливан в сериале «Тайны Смолвиля», лишилась карьеры и свободы в 2021 году. Она была членом NXIVM («Нексиам»), секс-секты, куда вербовала женщин.

Организация была создана в конце 1990-х Китом Раньером под видом компании для обучения личному и профессиональному росту. Ее глава заключал девушек в сексуальное рабство, заставлял принести клятву на верность, а при попытке покинуть культ шантажировал фотографиями интимного характера и компроматом. Почти два десятка женщин дали показания против лидера секты и рассказали, как их клеймили, морили голодом и вытягивали из них деньги.

Фото: Jemal Countess / Getty Images

Мэк признала свою вину и попросила прощения перед родителями и людьми, которым навредила. Актриса созналась, что по меньшей мере дважды получала деньги за принуждение женщин вступить в интимную связь с Раньером. Она также заявила, что имеет отношение к DOS — секретной группе внутри NXIVM.

Я прошу прощения у тех, кого я привела в NXIVM. Мне жаль, что я втянула вас в гнусные и жестокие планы извращенца. Я прошу прощения за то, что призывала вас использовать свои ресурсы для участия в чем-то, что оказалось таким безобразным и мерзким Эллисон Мэк актриса

Актрису приговорили к тюремному заключению сроком на три года. В настоящее время Мэк отбывает наказание в исправительном учреждении в американском штате Калифорния.

Горькая судьба супермодели

Джиа Каранджи стала одной из первых супермоделей в мире в юном возрасте. С 18 лет она сотрудничала с престижными журналами, включая Vogue и Cosmopolitan, а также появлялась в рекламных кампаниях Armani, Christian Dior, Versace и других модных домов.

Карьера супермодели резко пошла на спад после того, как в возрасте 40 лет из жизни ушла ее модельный агент Вильгельмина Купер. Это стало для Каранджи тяжелой потерей. Купер была не просто ее наставницей — она заменила ей родителей. Супермодель не выдержала удара судьбы и пристрастилась к героину. Она сбегала с фотосессий, попадалась полиции в состоянии опьянения и перенесла операцию на руке, так как занесла в организм инфекцию.

Фото: Laurie Sagalyn / WWD / Penske Media via Getty Images

Скрывать последствия употребления наркотиков становилось все тяжелее, и в конце концов Каранджи была исключена из крупных модельных агентств. Бывшая супермодель вернулась в родной город к матери, прошла реабилитацию, однако так и не смогла избавиться от зависимости.

Я сказала своему бывшему мужу, что он должен быть готов к любым новостям, потому что Джиа была способна на любой поступок. Люди в такой ситуации готовы на все ради наркотиков — достать их любой ценой, украсть. Люди говорили мне, что видели, как Джиа курит. Я просто старалась подготовиться. Я знала, что в любой момент мне могут позвонить и сказать, что ее уже нет в живых Кэтлин Каранджи мать Джиа Каранджи

Каранджи открыто говорила о своих проблемах, но поддержки и помощи, в которых отчаянно нуждалась, так и не получила. В возрасте 26 лет она заразилась ВИЧ и через полгода ушла из жизни от осложнений, связанных со СПИДом.

Потерявший миллиарды

Заявления, которые рэпер Канье Уэст сделал осенью 2022 года, серьезно испортили ему репутацию и могут стоить ему карьеры. Все началось с того, что рэпер появился на Парижской неделе моды в футболке с надписью White Lives Matter, которую восприняли как издевку над лозунгом Black Lives Matter и пропаганду расизма. В ответ на критику рэпер начал писать в соцсетях посты антисемитского содержания, но добился лишь блокировки своих аккаунтов.

Поклонники Уэста объяснили его поведение обострением биполярного аффективного расстройства. Рэпер действительно страдает этим психическим заболеванием и в 2016 году даже попал в психиатрическую больницу.

Фото: Lucas Jackson / Reuters

Рэпер отказывался принимать прописанные ему препараты, так как, по его словам, «лекарства угнетали его креативность», и даже назвал психическое расстройство своей «суперсилой». В конечном итоге это привело к разводу с Ким Кардашьян.

Когда вы находитесь в таком состоянии, возникает сильная паранойя по отношению ко всему... Теперь все актеры. Все это заговор Канье Уэст рэпер

Когда жена ушла от него к другому, Уэст устроил в соцсетях настоящую травлю ее нового избранника. Сама Кардашьян неоднократно жаловалась на преследования и приступы ревности экс-супруга. Затем стало известно, что музыкант избил своего поклонника за то, что тот всего лишь попытался взять у него автограф.

После обвинений в расизме и антисемитизме с рэпером расторгли контракты модный дом Balenciaga, бренды одежды Gap, T. J. Maxx, компания тренажеров Pelton. Постоянная покровительница Канье Анна Винтур объявила его персоной нон грата в журнале Vogue. Продюсерская компания MRC заявила, что уже снятый документальный фильм о рэпере не будет пускать в эфир, а агентство по поиску талантов CAA, в котором числился Канье, вычеркнуло его из числа клиентов. Но главное — от сотрудничества с ним отказался Adidas, которому кроссовки линейки Yeezy приносили до восьми процентов дохода. Всего за день Уэст потерял два миллиарда долларов и выбыл из клуба миллиардеров Forbes. Остается неизвестным, удастся ли рэперу перезапустить карьеру.

Скандальный боксер

Проблемы с законом у американского боксера Майка Тайсона начались еще в подростковом возрасте. Вместе с принявшими его в местную уличную банду преступниками 11-летний Тайсон воровал и грабил магазины, опустошая кассы. Его отправили в исправительную школу, где Тайсон встретил Боба Стюарта — чемпиона по боксу среди любителей. С этого и началась его боксерская карьера.

После нескольких лет поединков Тайсон дебютировал на профессиональном ринге. В возрасте 20 лет он получил свой первый чемпионский пояс, а затем и звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Череда побед оборвалась внезапно. Тайсона обвинили в изнасиловании участницы конкурса красоты и приговорили к тюремному заключению сроком на шесть лет.

Фото: Joe Scarnici / Reuters

Боксер вышел на свободу уже через три года и снова появился на ринге, однако его проблемы с самоконтролем и агрессией никуда не исчезли. Он вступал в конфликты, бросался на конкурентов с кулаками и регулярно выходил за границы дозволенного, кусая соперников на ринге и продолжая бить даже после остановки боев.

В конце концов непомерные расходы, связанные с многочисленными судебными процессами и неудачными инвестициями, довели его до банкротства. Ему пришлось продать свой роскошный особняк, жить у друзей и спать в приютах. Однажды после одной из многочисленных вечеринок он едва не врезался в патрульную машину. В машине боксера нашли кокаин, и он вновь оказался на скамье подсудимых.

Репутация Тайсона по сей день остается сомнительной и шаткой. Вокруг боксера по-прежнему развязываются скандалы, однако он продолжает вести активную социальную жизнь и регулярно сообщает в сети о своих новых достижениях.

В попытках вернуть репутацию

Джастин Ройланд известен всему миру как соавтор анимационного сериала «Рик и Морти». Американский актер и аниматор завоевал сердца миллионов зрителей разных возрастов, однако с недавних пор лишился множества поклонников из-за скандалов вокруг него.

В конце 2022 года Ройланда обвинили в сексуальных домогательствах по отношению к несовершеннолетним девушкам. Пострадавшие утверждают, что Ройланд первым вступал с ними в контакт.

Однако произошедшее освещалось в средствах массовой информации не так широко, как скандал, связанный с домашним насилием. В январе 2023 года Ройланду было предъявлено обвинение в нанесении телесных повреждений, насилии и обмане в отношении женщины, с которой он жил в 2020 году. Аниматор отказался признавать вину, а его бывшая возлюбленная так и не раскрыла своего имени.

Фото: Leon Bennett / Getty Images

Спустя два месяца все обвинения в домашнем насилии были сняты из-за отсутствия доказательств. Несмотря на это к тому времени Ройланд уже был отстранен от работы над «Риком и Морти» и уволился из компании Squanch Games, занимающейся разработкой видеоигр. Помимо этого, аниматора отстранили от участия в работе над анимационными сериалами «Обратная сторона Земли» и Koala Man.

Больше всего я разочарован тем, что так много людей сразу осудили меня, не зная всех обстоятельств... То, что меня даже частично удалось очернить, позорно. Однако теперь, когда судебное дело завершено, я намерен двигаться вперед и сосредоточиться на своих творческих проектах и восстановлении своего доброго имени Джастин Ройланд аниматор

От известности до тюрьмы

Карьера некогда популярного британского музыканта и певца Иана Уоткинса потерпела крах на пике известности. Славу ему принесла его рок-группа Lostprophets, продавшая 3,5 миллиона дисков по всему миру.

В 2008 году на Уоткинса начали поступать заявления о неправомерном поведении и жестоком обращении с детьми. Поначалу полиция не нашла никаких зацепок, подтверждающих его вину. Однако с тех пор поведение певца стало меняться: он начал употреблять наркотики и, по слухам, стал одержим порнографией и изображениями, связанными с насилием.

Фото: Shirlaine Forrest / WireImage / Getty Images

Спустя четыре года полиция предъявила Уоткинсу обвинения в многочисленных сексуальных преступлениях против несовершеннолетних, детей и животных, а также в хранении непристойных изображений детей и «экстремальной порнографии с животными». В 2013 году певец признался в 13 преступлениях на сексуальной почве. Его приговорили к 29 годам тюремного заключения.

