Песков оценил способность ВСУ запустить ядерную боеголовку

Андрей Шеньшаков

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с возможными поставками Украине дальнобойных американских ракет «томагавк», напомнил о возможностях Киева по созданию так называемой «грязной бомбы». Об этом он сообщил в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Песков напомнил, что российские спецслужбы еще два года назад доказали, что киевскому режиму по силам создать ядерное оружие из отработанного топлива.

«И вот представьте: ракета с большим радиусом действия взлетает, летит, а мы знаем, что она может быть в ядерном исполнении. Что думать России? Как быть? Заокеанские эксперты должны это понимать», — сообщил пресс-секретарь главы государства.

Ранее стало известно, что, по мнению Дмитрия Пескова, напряженность вокруг украинского урегулирования продолжает расти.

