Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:10, 12 октября 2025Мир

В Кремле рассказали о росте напряженности вокруг Украины

Песков: Вокруг украинского урегулирования нагнетается напряженность
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Напряженность вокруг украинского урегулирования продолжает расти. Об этом заявил журналисту «России 1» Павлу Зарубину пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сейчас действительно очень драматичный момент с точки зрения того, что со всех сторон нагнетается напряженность», — сказал представитель Кремля.

При этом Песков отметил, что, по его мнению, президент США Дональд Трамп сохраняет готовность к диалогу по урегулированию конфликта, тогда как европейские страны и власти Украины демонстрируют нежелание идти на компромисс.

Ранее Песков заявил, что тема возможной передачи американских ракет Tomahawk Киеву вызывает у Москвы крайнюю обеспокоенность. «Представьте себе — ракета с большим радиусом действия взлетает и летит, и мы знаем, что она может быть в ядерном исполнении», — обрисовал он возможное развитие событий, подчеркнув, что заокеанские военные эксперты должны это понимать.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США уличили в помощи Украине с атаками по российской энергетике. Что об этом известно?

    Лукашенко посоветовал Зеленскому «сесть и договориться»

    Слова Путина о новом оружии привели противников России в одно чувство

    Лукашенко обвинил Запад в желании «оттяпать» часть Украины

    Признанному банкротом российскому политику разрешили тратить деньги на лекарства

    Назван способ справиться с осенней хандрой

    Лукашенко ответил на вопрос о поставке Украине Tomahawk фразой «сначала пожестче»

    Лукашенко указал на главную проблему в урегулировании на Украине

    На Украине призвали начать отопительный сезон как можно позже

    Появилась информация о поисках пропавшей в Красноярском крае семьи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости