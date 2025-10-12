В Кремле рассказали о росте напряженности вокруг Украины

Песков: Вокруг украинского урегулирования нагнетается напряженность

Напряженность вокруг украинского урегулирования продолжает расти. Об этом заявил журналисту «России 1» Павлу Зарубину пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сейчас действительно очень драматичный момент с точки зрения того, что со всех сторон нагнетается напряженность», — сказал представитель Кремля.

При этом Песков отметил, что, по его мнению, президент США Дональд Трамп сохраняет готовность к диалогу по урегулированию конфликта, тогда как европейские страны и власти Украины демонстрируют нежелание идти на компромисс.

Ранее Песков заявил, что тема возможной передачи американских ракет Tomahawk Киеву вызывает у Москвы крайнюю обеспокоенность. «Представьте себе — ракета с большим радиусом действия взлетает и летит, и мы знаем, что она может быть в ядерном исполнении», — обрисовал он возможное развитие событий, подчеркнув, что заокеанские военные эксперты должны это понимать.