Поток солнечной плазмы достиг Земли раньше времени

Ученые ИКИ РАН: Поток плазмы с Солнца ударил по Земле раньше прогноза

Земля уже оказалась под воздействием потока солнечной плазмы, выброшенной из корональной дыры на Солнце, сообщили специалисты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН в Telegram.

По расчетам ученых, поток ожидался только к вечеру воскресенья, 12 октября, однако магнитное возмущение началось значительно раньше.

«Планета уже внутри потока плазмы из корональной дыры. Красная линия на графике скорости солнечного ветра — это граница между очень высокими и экстремально высокими скоростями, поэтому дует хорошо», — говорится в сообщении лаборатории.

По словам специалистов, в ближайшие часы можно ожидать два официальных предупреждения: о начале магнитных бурь и возможном появлении полярных сияний в центральной части России ближе к ночи.

Такое развитие событий исследователи назвали неожиданным. По предварительным прогнозам, поток должен был достичь Земли лишь поздним вечером, но солнечная активность оказалась выше, чем предполагалось.

Корональные дыры — это области на Солнце, где магнитное поле открыто наружу, из-за чего в космос выбрасываются мощные потоки плазмы. Когда они достигают Земли, возможны геомагнитные возмущения, нарушения радиосвязи и редкие вспышки северного сияния.

