Президента Мадагаскара эвакуировали из страны из-за угрозы свержения

Президента Мадагаскара Андри Радзуэлину эвакуировали из страны, поскольку происходящие протесты и военный мятеж угрожают его правительству свержением. Об этом сообщает RFI.

Отмечается, что политика вывезли из страны на французском военном самолете. Эвакуация была проведена по соглашению с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Радзуэлина покинул страну после начала беспорядков, вызванных массовым отключением воды и электричества и переросших в общенациональное движение с требованием отставки президента.

Администрация президента Мадагаскара заявила 12 октября, что в стране происходит попытка незаконного и насильственного захвата власти. В опубликованном тексте отмечается, что президент решительно осуждает любые попытки дестабилизировать ситуацию в стране и призывает все политические и общественные силы объединиться в «защиту конституционного порядка и национального суверенитета».

При этом корпус кадрового управления армии Мадагаскара (CAPSAT), который в 2009 году помог Радзуэлине прийти к власти, обратился к военным с призывом не подчиняться приказам президента и поддержать протестное движение молодежи. CAPSAT призвал и другие силовые структуры последовать его примеру.