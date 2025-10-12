Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:20, 12 октября 2025Мир

В одной стране объявили о попытке военного переворота

Президент Мадагаскара Радзуэлина: В стране происходит попытка захвата власти
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Siphiwe Sibeko / Reuters

Администрация президента Мадагаскара Андри Радзуэлина заявила, что в стране происходит попытка незаконного и насильственного захвата власти. Об этом сообщает Reuters.

В опубликованном заявлении отмечается, что президент решительно осуждает любые попытки дестабилизировать ситуацию в стране и призывает все политические и общественные силы объединиться в «защиту конституционного порядка и национального суверенитета».

При этом корпус кадрового управления армии Мадагаскара (CAPSAT), который в 2009 году помог Радзуэлине прийти к власти, обратился к военным с призывом не подчиняться приказам президента и поддержать протестное движение молодежи. CAPSAT также призвал и другие силовые структуры последовать его примеру.

«Согласно заявлению CAPSAT, все инструкции для вооруженных сил — будь то сухопутные, воздушные или морские — теперь будут исходить из их лагеря. Таким образом, CAPSAT претендует на роль нового источника военного командования», — говорится в сообщении армейского корпуса.

В митингах против власти участвуют в основном молодые люди, в том числе обучающиеся в Университете Антананариву. Они выступили против правления президента Мадагаскара Андри Радзуэлины и 29 сентября добились роспуска правительства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о помощи США в ударах по российским энергетическим объектам

    В МЧС предупредили о первом снеге в Москве

    В Кремле раскрыли «путеводную звезду» для мира на Украине

    У детей Пугачевой и Галкина возникла проблема с российскими паспортами

    Блогер предостерег туристов от нескольких действий в Китае

    В Кремле рассказали подробности о связях России с США

    Легенда «Спартака» заявил о падении уровня российских футболистов

    Известный российский военкор высказался о споре из-за 500-рублевой купюры

    Европу объявили импотентной

    В Кремле заявили о крайней обеспокоенности возможной передачей Киеву ракет Tomahawk

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости