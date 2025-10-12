В одной стране объявили о попытке военного переворота

Администрация президента Мадагаскара Андри Радзуэлина заявила, что в стране происходит попытка незаконного и насильственного захвата власти. Об этом сообщает Reuters.

В опубликованном заявлении отмечается, что президент решительно осуждает любые попытки дестабилизировать ситуацию в стране и призывает все политические и общественные силы объединиться в «защиту конституционного порядка и национального суверенитета».

При этом корпус кадрового управления армии Мадагаскара (CAPSAT), который в 2009 году помог Радзуэлине прийти к власти, обратился к военным с призывом не подчиняться приказам президента и поддержать протестное движение молодежи. CAPSAT также призвал и другие силовые структуры последовать его примеру.

«Согласно заявлению CAPSAT, все инструкции для вооруженных сил — будь то сухопутные, воздушные или морские — теперь будут исходить из их лагеря. Таким образом, CAPSAT претендует на роль нового источника военного командования», — говорится в сообщении армейского корпуса.

В митингах против власти участвуют в основном молодые люди, в том числе обучающиеся в Университете Антананариву. Они выступили против правления президента Мадагаскара Андри Радзуэлины и 29 сентября добились роспуска правительства.

