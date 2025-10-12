Бывший СССР
Россия поможет 800 депортированным из Латвии россиянам

Российские власти помогут 800 россиянам, экстренно депортированным из Латвии
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Российские власти разработали комплекс мер, чтобы обустроить 800 россиян, которых депортировали из Латвии за незнание латышского языка. Об этом заявила официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк, пишет ТАСС.

Как отметила Волк, в связи с последними новостями о гражданах России, не прошедших обязательную проверку безопасности в Латвии, МВД России вместе с органами власти федерального и регионального уровней подготовили меры по содействию в обустройстве и адаптации на территории России граждан, которые оказались фактически лишены возможности пребывать в Латвии.

Уточняется, что государства Прибалтики решили аннулировать их документы для постоянного проживания.

Как сообщалось накануне, из Латвии депортируют более 800 россиян. Официальные лица заявили, что нарушившие миграционное законодательство лица должны покинуть территорию страны до 13 октября. После этой даты их пребывание в республике становится незаконным.

