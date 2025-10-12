Российская подлодка приплыла к побережью Франции

Российская подлодка «Новороссийск» приплыла к побережью Франции

К побережью Франции приплыла российская подводная лодка «Новороссийск» (носитель ракеты «Калибр»). Об этом сообщает Морское командование НАТО в соцсети Х.

Уточняется, что подлодка Б-261 предполагала подъем на поверхность из-за неисправности. В НАТО отметили, что альянс контролирует ситуацию на море и готов к защите.

Ранее стало известно, что Великобритания и США совместно с НАТО провели воздушную операцию у границ России. Отмечалось, что Североатлантический альянс в ходе вылета получил ценные разведданные.

До этого сообщалось, что страны Прибалтики планируют эвакуацию сотен тысяч человек на случай конфликта с Россией.