06:21, 12 октября 2025Бывший СССР

Российские ударные дроны взяли под контроль дорогу в тылу ВСУ

Позывной Скат: Дроны ВС РФ взяли под контроль дорогу в тылу ВСУ у Таврийского
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Подразделения ударных беспилотников Вооруженных сил (ВС) России взяли в зону контроля дорогу в тылу ВСУ, расположенную рядом с населенным пунктом Таврийское на запорожском направлении. Об этом успехе рассказал командир отделения с позывным Скат.

Как уточняется, подразделениях 417-го отдельного разведывательного батальона 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр». По данным военнослужащего, дроны уже «полностью облюбовали трассу от Орехова на Таврийское и дальше».

Теперь беспилотные летательные аппараты летают «как у себя дома» и работают уверенно, рассказал Скат. Дроноводы планируют залетать еще дальше, превращая логистику вражеских сил «в кошмар».

Населенный пункт Таврийское находится в 30 километрах от города Орехов на территории, контролируемой украинскими солдатами. Через него проходит трасса на Запорожье, которая применяется противником с целью переброски военной техники и живой силы.

В прошлом году сообщалось, что на Украине хотят дерусифицировать еще 83 населенных пункта. Среди них оказалось и Таврийское, а также еще 82 населенных пункта. Соответствующую инициативу переименовали в Комитете Верховной Рады.

