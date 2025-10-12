Спорт
22:51, 12 октября 2025Спорт

Сборная Белоруссии потеряла шансы сыграть на чемпионате мира по футболу

Сборная Белоруссии проиграла Шотландии и потеряла шансы сыграть на ЧМ по футболу
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Reuters

Сборная Белоруссии потеряла шансы сыграть на чемпионате мира (ЧМ) 2026 года по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Белорусы проиграли национальной команде Шотландии в матче группового этапа отбора на турнир. Голы за шотландцев забили Че Адамс на 15-й минуте и Скотт Мактоминей — на 84-й. У белорусов отличился Глеб Кучко (90+6).

Таким образом, после четырех матчей белорусская сборная осталась на последнем, четвертом месте в группе C, не набрав ни одного очка и потеряв шансы на выход в финальную стадию турнира. Шотландия поднялась на вершину таблицы с десятью очками, второе место занимает Дания с семью очками, а третье — Греция, у которой три очка после трех игр.

Следующий тур отбора пройдет 15 ноября: Белоруссия встретится в гостях с командой Дании, а Шотландия сыграет в гостях с Грецией.

Из каждой группы напрямую на чемпионат мира выходит только победитель, а команды, занявшие вторые места, получат шанс продолжить борьбу в стыковых матчах. Сам турнир пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде.

