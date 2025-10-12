Сборная России показала речь Карпина перед матчем с Ираном

Сборная России показала речь Валерия Карпина перед матчем с Ираном

Сборная России по футболу в своем Telegram-канале опубликовала речь главного тренера команды Валерия Карпина перед товарищеским матчем с Ираном.

Специалист предупредил игроков о том, что те во время игры будут терять мяч. «Потери — это не важно, а важно, как вы будете реагировать на потери. Никто не рассказывает никому. Отобрали — потом посмотрим, кто виноват, кто не виноват. Окей?» — заявил Карпин.

Он также призвал футболистов выкладываться на 100 процентов и не беречь силы. Карпин напомнил, что у него есть возможность сделать большое количество замен.

Матч с Ираном прошел 10 октября в Волгограде. Сборная России одержала победу со счетом 2:1, в составе хозяев отличились Дмитрий Воробьев и Алексей Батраков.