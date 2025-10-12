Сбой произошел в работе крупнейшего криптокошелька Trust Wallet

В работе крупнейшего криптокошелька Trust Wallet произошел сбой. Об этом сообщает Telegram-канал «Еж».

Уточняется, что из-за технических проблем не отображается баланс. Сейчас у всех пользователей на счету отображается ноль средств.

Ранее в Москве у мужчины похитили криптовалюту на 21,4 миллиона рублей. Предполагаемый вор был задержан в одном из аэропортов города.

До этого в Москве сотрудники правоохранительных органов раскрыли аферу под видом игры на криптобирже. Участников группировки задержали оперативники МВД и ФСБ при силовой поддержке Росгвардии.