14:16, 30 августа 2025

В Москве у мужчины похитили криптовалюту на 21,4 миллиона рублей

РЕН ТВ: У мужчины в Москве похитили криптовалюту на 21,4 миллиона рублей
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: REDPIXEL.PL / Shutterstock / Fotodom  

В Москве у мужчины похитили криптовалюту на 21,4 миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».

Предполагаемый вор был задержан в одном из московских аэропортов, уточняет источник. По данным канала, предварительно установлено, что фигурант был трудоустроен в пункте обмена криптовалюты в офисе одного из зданий на Пресненской набережной.

«Обмен валют происходил через криптокошелек, открытый на работодателя. Используя рабочий ноутбук, фигурант осуществил несанкционированный перевод криптовалюты, принадлежащей потерпевшему, на два подконтрольных ему счета, после чего скрылся», — рассказали в МВД.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ. 25-летнему уроженцу Иркутска избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, пишет канал.

Ранее сообщалось, что в Москве вымогатели похитили мужчину в метро ради 380 тысяч рублей.

