Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:08, 12 октября 2025Экономика

Село с выделенным на ремонт дорог миллиардом рублей отрезало от цивилизации

Село Новокулей, где на ремонт дорог выделили миллиард, отрезало от цивилизации
Полина Кислицына (Редактор)

Дагестанское село, на ремонт дорог в котором выделили более миллиарда рублей, отрезало от цивилизации. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал Baza.

Речь идет о селе Новокулей — после дождя из-за глубоких ям дороги в нем затопило. На записи, сделанной одним из местных жителей, видно, как машина, завалившись набок и по колеса погрузившись в воду, застревает в одной из выбоин под водой, и не без труда выбирается из нее. По словам местных жителей, им тяжело даже выйти из дома, а детей в школу они вынуждены носить на руках.

По информации канала, в 2023 году на ремонт дорог в этом районе выделили 568 миллионов рублей. Завершить их собирались до 1 мая, однако починить успели лишь четыре километра из 20 запланированных. Весной 2025-го на восстановление полотна дополнительно выделили 428 миллионов рублей.

Глава местной администрации утверждает, что главный источник проблемы в селе — забитый ливневый канал. Он заявил, что предупреждал вышестоящее руководство о потопах в населенном пункте, однако это не дало результата.

Ранее сообщалось, что в подмосковной деревне Сысоево из-за ливней рухнул единственный автомобильный мост. В результате жильцы более 30 домов, расположенных там, утратили возможность приехать на дачу либо покинуть ее.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский назвал способное надавить на Россию оружие

    МИД РФ предупредил о новых правилах въезда в Испанию

    Зеленский раскрыл цели ракет Tomahawk в случае их передачи Украине

    В постсоветской стране начнут кастрировать за преступления

    Мать Мбаппе заявила об отсутствии жизни у футболиста вне поля

    Пропавшая во время пожара женщина нашлась живой в лесу через неделю

    Эрдоган рассказал о «торговцах кровью» на Украине

    Объявленный в розыск в Финляндии россиянин вышел на связь

    Село с выделенным на ремонт дорог миллиардом рублей отрезало от цивилизации

    Путин пошутил о морившем его голодом Рахмоне

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости