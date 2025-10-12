Село с выделенным на ремонт дорог миллиардом рублей отрезало от цивилизации

Село Новокулей, где на ремонт дорог выделили миллиард, отрезало от цивилизации

Дагестанское село, на ремонт дорог в котором выделили более миллиарда рублей, отрезало от цивилизации. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал Baza.

Речь идет о селе Новокулей — после дождя из-за глубоких ям дороги в нем затопило. На записи, сделанной одним из местных жителей, видно, как машина, завалившись набок и по колеса погрузившись в воду, застревает в одной из выбоин под водой, и не без труда выбирается из нее. По словам местных жителей, им тяжело даже выйти из дома, а детей в школу они вынуждены носить на руках.

По информации канала, в 2023 году на ремонт дорог в этом районе выделили 568 миллионов рублей. Завершить их собирались до 1 мая, однако починить успели лишь четыре километра из 20 запланированных. Весной 2025-го на восстановление полотна дополнительно выделили 428 миллионов рублей.

Глава местной администрации утверждает, что главный источник проблемы в селе — забитый ливневый канал. Он заявил, что предупреждал вышестоящее руководство о потопах в населенном пункте, однако это не дало результата.

Ранее сообщалось, что в подмосковной деревне Сысоево из-за ливней рухнул единственный автомобильный мост. В результате жильцы более 30 домов, расположенных там, утратили возможность приехать на дачу либо покинуть ее.