Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:06, 12 октября 2025Интернет и СМИ

Слова Путина о новом оружии привели противников России в одно чувство

CCTV: Путин упомянул новое оружие, чем привел в трепет противников России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин упомянул новое оружие, чем привел в трепет противников страны. С таким заявлением выступил китайский журналист Вэй Дунсюй, трансляцию вело Центральное телевидение Китая (CCTV).

«Упоминание президентом Путиным о новом оружии предполагает множество возможностей, одно можно сказать наверняка — этого достаточно, чтобы привести противников России в трепет», — рассказал журналист.

Дунсюй также назвал слова президента загадочными и значимыми одновременно.

10 октября Владимир Путин заявил, что в ближайшее время в России могут объявить о появлении новых видов оружия. По его словам, испытания новых систем идут успешно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США уличили в помощи Украине с атаками по российской энергетике. Что об этом известно?

    Лукашенко посоветовал Зеленскому «сесть и договориться»

    Слова Путина о новом оружии привели противников России в одно чувство

    Лукашенко обвинил Запад в желании «оттяпать» часть Украины

    Признанному банкротом российскому политику разрешили тратить деньги на лекарства

    Назван способ справиться с осенней хандрой

    Лукашенко ответил на вопрос о поставке Украине Tomahawk фразой «сначала пожестче»

    Лукашенко указал на главную проблему в урегулировании на Украине

    На Украине призвали начать отопительный сезон как можно позже

    Появилась информация о поисках пропавшей в Красноярском крае семьи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости