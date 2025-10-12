Слова Путина о новом оружии привели противников России в одно чувство

CCTV: Путин упомянул новое оружие, чем привел в трепет противников России

Президент России Владимир Путин упомянул новое оружие, чем привел в трепет противников страны. С таким заявлением выступил китайский журналист Вэй Дунсюй, трансляцию вело Центральное телевидение Китая (CCTV).

«Упоминание президентом Путиным о новом оружии предполагает множество возможностей, одно можно сказать наверняка — этого достаточно, чтобы привести противников России в трепет», — рассказал журналист.

Дунсюй также назвал слова президента загадочными и значимыми одновременно.

10 октября Владимир Путин заявил, что в ближайшее время в России могут объявить о появлении новых видов оружия. По его словам, испытания новых систем идут успешно.