Советника Стармера захотели уволить из-за дела о шпионаже

Times: Советника Стармера предложили уволить из-за дела о шпионаже в пользу КНР

В британском парламента захотели добиться увольнения Джонатана Пауэлла с поста советника премьер-министра Великобритании Кира Стармера по национальной безопасности. Об этом сообщает газета The Times.

Утверждается, что двух британцев, Кристофера Берри и Кристофера Кэша, обвинили в передаче информации Китаю. Однако все обвинения были сняты после того, как Пауэлл отказался называть КНР врагом в суде, а правительство сообщило о стремлении сохранить отношения с Пекином.

«Пауэлл в сговоре с Казначейством продвигал это решение», — сообщил источник, обвинив чиновника в желании «успокоить» Китай.

Ранее США пригрозили прекратить обмен разведывательными данными с Британией из-за снятия обвинений с двух британцев по делу о шпионаже в пользу Китая. Отмечается, что Белый дом уже предупредил об этом Стармера.