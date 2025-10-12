Россия
11:58, 12 октября 2025Россия

Стали известны подробности нападения банды подростков на российское кафе

Во Владивостоке банда подростков в масках избила официантку и украла еду из кафе
Полина Кислицына (Редактор)

Кадр: Telegram-канал Baza

Во Владивостоке банда школьников в масках избила официантку и вынесла еду из кафе. Новые подробности ситуации в российском городе стали известны изданию Baza.

По информации источника, около 10 молодых людей 13-15 лет на протяжении нескольких дней были замечены неподалеку от китайского кафе на улице Ватутина. В субботу вечером, 11 октября, они дважды ворвались внутрь в масках, причем в руках у одного из них был предмет, похожий на пистолет. Подростки угрожали официантке, а затем один из них ударил ее, однако вместо денег потребовал отдать еду. После этого члены банды украли коробки с блюдами и сбежали.

Местные жители утверждают, что банда и раньше была замечена за подобными правонарушениями, однако прежде они лишь вырывали блюда из рук работников кафе и покидали заведения, не прибегая к силовому воздействию.

По факту произошедшего правоохранительные органы начали проверку, ход которой контролирует прокуратура. В данный момент устанавливаются все обстоятельства инцидента, а также личности участников банды. Руководство заведения готовит заявление в полицию.

Ранее в Туле возбудили дело в отношении 16-летнего подростка, который несколько раз выстрелил в посетителя кафе.

