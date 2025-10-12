Стали известны подробности освобождения заложников из сектора Газа

Израиль сообщил семьям заложников в секторе Газа о скором начале освобождения

Израильские власти сообщили родным и близким заложников, которые находятся на территории сектора Газа, об их скором освобождении, пишет издание Times of Israel в воскресенье, 12 октября.

По информации источника, в Израиле ожидают, что освобождение начнется примерно между четырьмя и шестью часами утра понедельника, но точное время может измениться. Также сообщается, что международное движение Красного Креста проинформирует власти страны о начале освобождения удерживаемых граждан за два часа до начала процесса.

Также известно, что все 20 живых заложников должны будут вернуться единовременно. Об этом сообщил представитель кабинета министров Израиля.

Ранее стало известно, что Израиль начал отвод войск на согласованные рубежи в секторе Газа по условиям соглашения с радикальным палестинским движением ХАМАС.