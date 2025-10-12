Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:14, 12 октября 2025Мир

Стали известны подробности освобождения заложников из сектора Газа

Израиль сообщил семьям заложников в секторе Газа о скором начале освобождения
Андрей Шеньшаков

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Израильские власти сообщили родным и близким заложников, которые находятся на территории сектора Газа, об их скором освобождении, пишет издание Times of Israel в воскресенье, 12 октября.

По информации источника, в Израиле ожидают, что освобождение начнется примерно между четырьмя и шестью часами утра понедельника, но точное время может измениться. Также сообщается, что международное движение Красного Креста проинформирует власти страны о начале освобождения удерживаемых граждан за два часа до начала процесса.

Также известно, что все 20 живых заложников должны будут вернуться единовременно. Об этом сообщил представитель кабинета министров Израиля.

Ранее стало известно, что Израиль начал отвод войск на согласованные рубежи в секторе Газа по условиям соглашения с радикальным палестинским движением ХАМАС.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе сделали заявление о сроках нападения России на НАТО

    Движение на трассе в российском регионе ограничили из-за украинских дронов

    На Украине захотели создать армию из несовершеннолетних

    Верховный суд подтвердил приговор бывшим силовикам и участникам рок-группы

    Стало известно о кончине худрука Центрального Дома работников искусств

    В Британии раскрыли схему обогащения Джонсона на Украине

    Невеста пожаловалась на испорченные фото из-за наряда свадебной ведущей

    Названа главная ошибка пропавшей в Красноярском крае семьи

    Российской пенсионерке оторвало кисть при атаке БПЛА на Курскую область

    Зеленский и Трамп два дня подряд говорили по телефону

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости