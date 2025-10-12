Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:18, 12 октября 2025Мир

Назвали спонсирующие восстановление Газы страны

Вэнс: Арабские страны внесут основной экономический вклад в восстановление Газы
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ramadan Abed / Reuters

Арабские страны внесут основной экономический вклад в восстановление Газы. О постконфликтном решении вопроса Сектора Газа заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News.

«Основные ресурсы будут поступать от арабских государств Персидского залива», — заявил Вэнс, добавив, что от США не потребуется большого количества ресурсов.

По его словам, Вашингтон сможет помочь в постконфликтном урегулировании через постоянное наблюдение и дипломатическое участие.

10 октября между Израилем и радикальной группировкой ХАМАС вступило в силу соглашение о прекращении огня с 12:00 по местному времени (совпадает с московским). Сделка стала результатом деятельности Дональда Трампа с целью урегулирования конфликта. План включает презентацию мирного плана из 20 пунктов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский назвал способное надавить на Россию оружие

    МИД РФ предупредил о новых правилах въезда в Испанию

    Зеленский раскрыл цели ракет Tomahawk в случае их передачи Украине

    В постсоветской стране начнут кастрировать за преступления

    Мать Мбаппе заявила об отсутствии жизни у футболиста вне поля

    Пропавшая во время пожара женщина нашлась живой в лесу через неделю

    Эрдоган рассказал о «торговцах кровью» на Украине

    Объявленный в розыск в Финляндии россиянин вышел на связь

    Село с выделенным на ремонт дорог миллиардом рублей отрезало от цивилизации

    Путин пошутил о морившем его голодом Рахмоне

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости