Назвали спонсирующие восстановление Газы страны

Арабские страны внесут основной экономический вклад в восстановление Газы. О постконфликтном решении вопроса Сектора Газа заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News.
«Основные ресурсы будут поступать от арабских государств Персидского залива», — заявил Вэнс, добавив, что от США не потребуется большого количества ресурсов.
По его словам, Вашингтон сможет помочь в постконфликтном урегулировании через постоянное наблюдение и дипломатическое участие.
10 октября между Израилем и радикальной группировкой ХАМАС вступило в силу соглашение о прекращении огня с 12:00 по местному времени (совпадает с московским). Сделка стала результатом деятельности Дональда Трампа с целью урегулирования конфликта. План включает презентацию мирного плана из 20 пунктов.