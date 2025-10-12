Мир
11:43, 12 октября 2025

Талибы отказались пускать журналисток на пресс-конференцию

TOI: Талибы отказались пускать журналисток на пресс-конференцию в Нью-Дели
Алина Черненко
Мавлави Амир Хан Муттаки (справа)

Мавлави Амир Хан Муттаки (справа). Фото: Anushree Fadnavis / Reuters

На пресс-конференцию министра иностранных дел Афганистана Амира Хана Муттаки в Нью-Дели отказались пускать журналисток. Об этом сообщает портал Times of India (TOI).

По словам источников, знакомых с ситуацией, решение о том, кто будет освещать мероприятие, было принято представителями движения «Талибан», сопровождавшими Муттаки. Индийская сторона предложила включить в число аккредитованных журналистов женщин, но эта рекомендация не была принята.

Бывший министр внутренних дел Индии Паланиаппан Чидамбарам признался, что был потрясен произошедшим. «По моему личному мнению, журналисты-мужчины должны были уйти, когда обнаружили, что их коллег-женщин не пригласили», — написал он в соцсети X.

Депутат Приянка Ганди Вадра, в свою очередь, обратилась к премьер-министру Индии Нарендре Моди с просьбой высказать свою позицию по этому вопросу и заявила, что его «признание прав женщин — это не просто удобное "позерство" перед выборами».

Тем временем депутат Махуа Мойтра подчеркнула, что местное правительство опозорило каждую индийскую женщину, позволив министру «Талибана» не пускать женщин на пресс-конференцию. «Позорное сборище бесхребетных лицемеров», — заключила она.

Ранее правящее в Афганистане движение «Талибан» запретило обучать в вузах по книгам, написанным женщинами. Также университетам запретили преподавание 18 предметов, противоречащих шариату.

