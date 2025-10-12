Трамп рассказал об украинском импичменте

Трамп: Украинский импичмент в 2019 году был фальсификацией

Украинский импичмент против президента США Дональда Трампа в 2019 году был фальсификацией, которая превосходит по масштабам скандал Уотергейт. Об этом заявил сам американский лидер на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Связанный с украинским импичментом обман был гораздо более масштабным незаконным обманом, чем Уотергейт», — написал глава Белого дома.

Он также обвинил сенатора-демократа Адама Шиффа (являвшегося тогда членом Палаты представителей Конгресса и главой расследования о якобы финансовых операциях между Трампом и Россией) в коррупции и нарушении законов. Парламентарий также был представлен на судебном процессе об импичменте Трампу в 2020 году.

В 2019 году произошла история между Трампом и Зеленским, которая вызвала общественный резонанс. В сети появились подробности телефонного звонка, где Трамп потребовал от Киева начать расследование из-за давления в 2016 году вице-президента США Джо Байдена на Украину с целью прекращения расследования против компании Burisma, связанной с его сыном Хантером Байденом.

Тогда Киев расследование так и не начал, но сам факт разговора привел к процессу импичмента в отношении Трампа.