Мир
07:53, 12 октября 2025Мир

Трамп выступит в израильском парламенте 13 октября

Трамп выступит в парламенте Израиля в понедельник, 13 октября
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетВойна Израиля с ХАМАС
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press

Американский глава Дональд Трамп выступит в понедельник, 13 октября, в израильском парламенте (Кнессете). Помимо этого, политик примет участие в церемонии в Шарм-эш-Шейхе в Египте по случаю заключения соглашения о прекращении огня в секторе Газа, сообщают в Белом доме, пишет ТАСС.

Трамп прибудет в Израиль утром в понедельник. Позже он встретится с семьями заложников палестинского движения ХАМАС и выступит в Кнессете. Каких-либо подробностей относительно этого не приводится.

Ранее сообщалось, что американский посланник по урегулированию конфликта в секторе Газа Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер посетили митинг в Тель-Авиве в поддержку заложников.

До этого стало известно, что Израиль начал отвод войск на согласованные рубежи в секторе Газа по условиям соглашения с ХАМАС.

Ранее Дональд Трамп объявил о подписании представителями Израиля и ХАМАС первой части предложенного им мирного плана.

