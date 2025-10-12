У сидящего в тылу командира ВСУ нашли участки площадью в 15 футбольных полей

РИА Новости: Комбриг ВСУ Солодаев владеет землей площадью в 15 футбольных полей

Командир 57-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгений Солодаев вместе со своей супругой имеет во владении земельные участки, общая площадь которых сопоставима с площадью 15 футбольных полей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По данным собеседника агентства, в декларации 2018 года семья Солодаевых заявляет о владении участками земли в Николаевской области на побережье реки Южный Буг. Их общая площадь превышает 10 гектаров.

Уточняется, что военнослужащие 57-й бригады ВСУ начали вести бизнес по продаже жителям Волчанска видео и фото их разрушенных домов, без которых чиновники не принимают документы на получение компенсации. «Само собой, этот бизнес на горе и страдании не может существовать без покровительства вышестоящего командования», — добавили в силовых структурах.

Источники также называют комбрига Солодаева близким другом экс-президента Украины Петра Порошенко, который на регулярной основе осуществляет поставки гуманитарной помощи в эту бригаду, вызывая гнев у нынешнего украинского главы Владимира Зеленского.

Ранее стало известно, что Евгений Солодаев получает три тысячи долларов в месяц и отсиживается в тылу. Тем временем его жена получает зарплату в размере 40 тысяч гривен (свыше 850 долларов), работая делопроизводителем в пункте постоянной дислокации.