Россия
07:24, 12 октября 2025Россия

Украина ночью атаковала три региона России

МО: ПВО в ночь на 12 октября сбила 32 дрона ВСУ над тремя регионами России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ночью атаковали три российских региона с помощью беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, по пятнадцать дронов были сбиты на Белгородской и Брянской областями, еще два — над Смоленской областью. При атаке использовались беспилотники самолетного типа, они были перехвачены средствами противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее ВСУ атаковали гипермаркет в Донецке, в результате чего он загорелся. После начала пожара несколько сотрудников гипермаркета вывели из помещения.

