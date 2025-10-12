Украине предрекли исчезновение из-за обстановки на фронте

Лукашенко: Обстановка на фронте приведет к исчезновению Украины как государства

Обстановка на фронте может стать причиной исчезновения Украины как государства. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным, отрывок интервью опубликован в его Telegram-канале.

По словам белорусского лидера, надо срочно предпринимать действия для мирного урегулирования конфликта. Он напомнил, что ВС России ежедневно продвигаются в зоне боевых действий.

«Россия продвигается на фронте, я каждый день это наблюдаю. И это может привести к исчезновению Украины как государства», — сказал Лукашенко.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии посоветовал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому договориться о мирном урегулировании конфликта. Он выразил мнение, что счастье на территорию республики «никто не принесет, кроме славянских государств».