08:57, 12 октября 2025Бывший СССР

Украинцы начали распродавать канадские сухпайки

РИА Новости: Жители Украины распродают сухпайки военной помощи из Канады
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

Украинцы начали выставлять на продажу сухпайки из военной помощи от Канады. При этом на этих упаковках стоит маркировка «не для продажи», сообщает РИА Новости.

Как уточняется, на одном из украинских сайтов объявлений появились сообщения, где предлагается приобрести канадские военные сухпайки. Продавец пишет, что такой боевой рацион питания является редким и рассчитан на один-два приема пищи. При этом на упаковке есть уточнение, что реализовывать продукцию для гражданских незаконно.

Индивидуальный рацион №18 включает шакшуку с нутом и тропический фруктовый салат из ананаса, папайи, гуавы и маракуйи. В описании говорится, что некоторые из компонентов могут совпадать и включать в себя кофе эспрессо, чай, десерт, арахисовое масло, булку для гамбургера и два изотонических напитка.

В других же объявлениях подобного рода как основное блюдо значится каннеллони с курицей, курица по-индийски, а также лазанья.

Не так давно сообщалось, что украинцы и сирийцы чаще других в 2025 году запрашивали убежище в России. По данным статистики, за нынешний год временное убежище в России запросили 1440 граждан Украины.

