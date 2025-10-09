Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:17, 9 октября 2025Россия

Украинцы стали массово запрашивать убежище в России

РИА: Украинцы и сирийцы чаще других в 2025 году запрашивали убежище в России
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Граждане Сирии и Украины чаще других в 2025 году обращались с запросами о предоставлении временного убежища в России в текущем 2025 году. Об этом свидетельствуют данные статистики, сообщает РИА Новости.

По информации агентства, соответствующие заявления в органы внутренних дел подали 4111 человек, среди которых 1841 — граждане Сирии. Отмечается, что за аналогичный период прошлого года всего таких граждан было 115, а республика находилась на четвертом месте по численности лиц, обратившихся с подобными заявлениями.

На втором месте оказались граждане Украины. При этом всего за отчетный период временное убежище в России запросили 1440 украинцев, за аналогичный период 2024 года насчитано 1893 обращений.

Кроме того, в пятерку стран вошли Афганистан, Узбекистан и Германия — 133, 103 и 56 человек соответственно.

Ранее сообщилось, что российский кабмин сократил квоту на выдачу разрешений на временное проживание мигрантов. На следующий год ее уровень составит 3 802 разрешений, учитывая распределение по регионам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США прокомментировали слова замглавы МИД России о передаче Tomahawk Украине

    Арестованный французский велосипедист попытался выйти из российского СИЗО

    Потерпевшие из «Крокуса» рассказали о криках и едком дыме во время теракта

    На Украине назвали зарплату Зеленского

    В России ответили на вопрос о возможности переноса новогодних выходных на майские

    Россиянам назвали способ превратить 28 дней отпуска в два месяца

    Украинцы стали массово запрашивать убежище в России

    Пара занялась сексом на глазах возмущенных отдыхающих

    Увиденное в зеркале спортзала заставило девушку задуматься о смене места для тренировок

    Океанолог сообщил об угрозе прибрежным городам России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости