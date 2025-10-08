Россия
В России сократили допустимое число разрешений на временное проживание мигрантов

Кабмин сократил квоту на выдачу разрешений на временное проживание мигрантов
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Правительство сократило допустимое число разрешений на временное проживание мигрантов в России, передает ТАСС.

По данным агентства, на 2026 год квоту на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание в стране установили на уровне 3 802 разрешений с распределением по регионам.

На 2025-й год квота составила 5,5 тысячи разрешений, а годом ранее — 10 595.

Решение было принято в связи с тем, что на текущий момент квоты были использованы лишь на 17,5 процента. «В основном из-за несоответствия претендентов установленным критериям», — пояснили в МВД.

Наибольшее количество разрешений в 2026 году, как и прежде, приходится на столичный регион. Выделено 500 разрешений для Москвы, 250 — для Московской области, 100 — для Санкт-Петербурга.

Ранее было раскрыто число депортированных из столицы мигрантов. Оказалось, что речь идет о нескольких сотнях граждан иностранных государств.

