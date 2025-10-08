Пресечен въезд в Россию тысяч больных иностранцев

МВД России: Почти 5 тыс. больных иностранцев отказали во въезде в РФ в 2025 году

Почти пяти тысячам больных иностранцев пресекли въезд в Россию. Об этом сообщил врио начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве Игорь Дудник, передает «Интерфакс».

По его словам, с начала 2025 года было выявлено около 4,5 тысячи иностранных граждан, которым было отказать во въезде по состоянию здоровья. «У них были выявлены инфекционно-опасные заболевания, представляющие опасность для окружающих», — пояснил Дудник.

Кроме того, 150 иностранцев попытались попасть на территорию России с изменившимися установочными данными, отметил представитель столичного главка МВД России. «Все они отправлены на родину», — подчеркнул он.

Ранее в ГУ МВД России по Москве раскрыли число депортированных из столицы мигрантов. Оказалось, что речь идет более чем о 450 гражданах иностранных государств.