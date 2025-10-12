Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
22:21, 12 октября 2025Культура

Ушла из жизни актриса Волгина

Актриса театра Волгина ушла из жизни в возрасте 88 лет
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В возрасте 88 лет ушла из жизни актриса театра Елизавета Волгина. Об этом сообщил Александринский театр на своем сайте.

«Александринцы скорбят о кончине и передают слова сочувствия и поддержки своему товарищу по труппе, супругу Елизаветы Аркадьевны Волгиной, заслуженному артисту России Аркадию Наумовичу Волгину, родным и близким!» —говорится в сообщении.

В театре отметили, что дату прощания сообщат дополнительно.

Волгина родилась 7 марта 1937 года. В 1961 году она окончила Ленинградский театральный институт и была принята в труппу Александрийского театра, где служила до 2023 года. В активе Волгиной около 60 ролей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Грозный-Сити» против Эльбруса. Выбор дизайна 500-рублевой купюры обернулся скандалом. Почему Центробанк отменил голосование?

    Фура с грузинским вином перевернулась в российском регионе

    Российская подлодка приплыла к побережью Франции

    Ряд стран планирует подписать соглашение по Газе

    Аэропорт Волгограда ограничил работу

    Самолет потерпел крушение рядом с аэропортом в США

    Теплолюбивых животных Московского зоопарка перевели в теплые вольеры

    FPV-дроны атаковали российский город

    Туристка упала со скалы в российском регионе

    На Западе раскрыли страх ВСУ в зоне СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости