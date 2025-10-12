Ушла из жизни актриса Волгина

Актриса театра Волгина ушла из жизни в возрасте 88 лет

В возрасте 88 лет ушла из жизни актриса театра Елизавета Волгина. Об этом сообщил Александринский театр на своем сайте.

«Александринцы скорбят о кончине и передают слова сочувствия и поддержки своему товарищу по труппе, супругу Елизаветы Аркадьевны Волгиной, заслуженному артисту России Аркадию Наумовичу Волгину, родным и близким!» —говорится в сообщении.

В театре отметили, что дату прощания сообщат дополнительно.

Волгина родилась 7 марта 1937 года. В 1961 году она окончила Ленинградский театральный институт и была принята в труппу Александрийского театра, где служила до 2023 года. В активе Волгиной около 60 ролей.