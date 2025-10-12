Интернет и СМИ
02:35, 12 октября 2025

В Европе заявили о начале войны с Россией

Дизен: Европа перешла черту между прокси-войной и настоящей войной с Россией
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Ognen Teofilovski / Reuters

Европа перешла черту между прокси-войной с Россией и настоящим конфликтом, фактически воюя против РФ. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

По его словам, европейские лидеры уже не стесняются в своих высказываниях. В частности, они в открытую говорят о захвате российских кораблей и ударах вглубь России, а канцлер Германии Фридрих Мерц заявляет о «создании большой армии для борьбы с русскими».

«Это акты войны. [Бывший министр обороны Великобритании] Бен Уоллес утверждает, что мы должны задушить Крым, сделать его непригодным для жизни. Мы перешли эту черту между прокси-войной и прямым вооруженным противостоянием», — сказал эксперт.

Ранее Дизен назвал причины агрессии европейских политиков в адрес России. «Кризис — хороший способ централизовать власть в Евросоюзе», — отметил он

