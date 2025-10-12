В Калифорнии вертолет упал на пальму

В Калифорнии вертолет потерпел крушение и упал на пальму

В американском штате Калифорния вертолет потерпел крушение и упал на пальму во время фестиваля. Момент попал на видео, его публикует Telegram-канал Shot.

По его данным, инцидент произошел неподалеку от одного из самых людных мест в городе Хантингтон-Бич. Во время крушения вертолета на земле находилось много людей. Предположительно, вертолет упал из-за столкновения с птицей.

В результате случившегося пострадали несколько человек, включая пилота, их доставили в больницу.

