01:05, 12 октября 2025Мир

В Калифорнии вертолет упал на пальму

В Калифорнии вертолет потерпел крушение и упал на пальму
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Julien Delfosse / Globallookpress.com

В американском штате Калифорния вертолет потерпел крушение и упал на пальму во время фестиваля. Момент попал на видео, его публикует Telegram-канал Shot.

По его данным, инцидент произошел неподалеку от одного из самых людных мест в городе Хантингтон-Бич. Во время крушения вертолета на земле находилось много людей. Предположительно, вертолет упал из-за столкновения с птицей.

В результате случившегося пострадали несколько человек, включая пилота, их доставили в больницу.

Ранее на пляж в Кронштадте упал легкомоторный самолет. В кабине были два человека, которые смогли выжить. Борт совершал плановый облет после ремонта, когда у него отказал двигатель. По факту случившегося организована проверка.

