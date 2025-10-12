В МЧС предупредили о первом снеге в Москве

В МЧС заявили, что 12-13 октября в Москве ожидается мокрый снег

С девяти вечера 12 октября до девяти утра 13 октября в Москве ожидается сильный дождь, а в Троицком и Новомосковском округах столицы — мокрый снег. Об этом предупредили в МЧС.

В связи с такими погодными условиями в ведомстве рекомендовали парковаться в безопасных местах, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, внимательно управлять автомобилем и не оставлять детей без присмотра.

Ранее, говоря о первом снеге осенью 2025 года в Москве, метеорологи допускали его выпадение 11-12 или 14-15 октября. При этом отмечалось, что снежный покров не сформируется, поскольку температура все еще будет существенно выше нуля.