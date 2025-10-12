Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:46, 12 октября 2025Экономика

В МЧС предупредили о первом снеге в Москве

В МЧС заявили, что 12-13 октября в Москве ожидается мокрый снег
Дмитрий Воронин

Фото: Василий Кузьмичёнок / АГН «Москва»

С девяти вечера 12 октября до девяти утра 13 октября в Москве ожидается сильный дождь, а в Троицком и Новомосковском округах столицы — мокрый снег. Об этом предупредили в МЧС.

В связи с такими погодными условиями в ведомстве рекомендовали парковаться в безопасных местах, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, внимательно управлять автомобилем и не оставлять детей без присмотра.

Ранее, говоря о первом снеге осенью 2025 года в Москве, метеорологи допускали его выпадение 11-12 или 14-15 октября. При этом отмечалось, что снежный покров не сформируется, поскольку температура все еще будет существенно выше нуля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о помощи США в ударах по российским энергетическим объектам

    У ВСУ начали отбирать западную бронетехнику

    В Кремле рассказали о неконтролируемой ненависти Европы к России

    В МЧС предупредили о первом снеге в Москве

    В Кремле раскрыли «путеводную звезду» для мира на Украине

    У детей Пугачевой и Галкина возникла проблема с российскими паспортами

    Блогер предостерег туристов от нескольких действий в Китае

    В Кремле рассказали подробности о связях России с США

    Легенда «Спартака» заявил о падении уровня российских футболистов

    Известный российский военкор высказался о споре из-за 500-рублевой купюры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости