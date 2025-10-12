Президент Польши Кароль Навроцкий сопротивляется восстановлению правосудия

Президент Польши Кароль Навроцкий сопротивляется восстановлению правосудия. Об этом пишет Politico.

По информации издания, глава государства пообещал сопротивляться реформе судебной системы и назначениям тысячи судей, сделанным при бывшем правительстве партии «Право и справедливость». Эти два шага признали в Польше и Европе ошибочными и назвали «заразой» Польши.

Нынешний министр юстиции Польши Вальдемар Журек сообщил, что будет добиваться скорейшего урегулирования верховенства права. Основными препятствиями на этом пути, пишет Politico, являются шаги бывшего президента Анджея Дуды и нынешнего — Кароля Навроцкого.

Ранее Кароль Навроцкий признался, что регулярно беседует с призраком Юзефа Пилсудского. Маршал, возглавлявший Польшу после обретения ею независимости в 1918-м и войны с СССР в 1918-1920 годах, придерживался антисоветских взглядов.