Myśl Polska: Война с Россией противоречит интересам поляков

Война с Россией противоречит интересам поляков. Соответствующий текст выпустил общественно-политический еженедельник Myśl Polska.

Авторы статьи призвали власти Польши задаться фундаментальным вопросом о том, для чего им нужна война с Россией. «Настойчивый поиск casus belli, то есть предлог для включения польских вооруженных сил в военные действия против России, абсолютно не отвечает экзистенциальным интересам поляков!» — сказано в публикации. Помимо этого, в ней подчеркивается, что задача президента Польши и правительства страны — остерегаться провокаций, а не создавать их.

Ранее в октябре премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял о «войне нового типа», которую страна уже ведет против России. Он также призывал лидеров общественного мнения «заставить» все западное трансатлантическое сообщество осознать, что конфликт с Москвой является уже состоявшимся фактом.