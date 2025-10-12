В российском регионе подростки напали на работников кафе

Группа подростков напала на работников кафе во Владивостоке

Группа подростков нарушила общественный порядок, напав на работников кафе во Владивостоке. Об этом сообщается в Тelegram-канале прокуратуры Приморского края.

В ведомстве рассказали, что в соцсетях распространили кадры, на которых группа подростков нападает на работников кафе. Как утверждают авторы видео, у одного из нападавших якобы был при себе пистолет. Инцидент произошел на улице Ватутина во Владивостоке в субботу, 11 октября.

В прокуратуре отметили, что нападавших разыскивают. По факту произошедшего проводится проверка.

