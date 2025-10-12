Забота о себе
Врач предупредила о способных менять цвет зубов продуктах

Стоматолог Назилина: Черный чай и красное вино могут менять цвет зубов
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Oleg Popov / Reuters

Черный чай и красное вино могут менять цвет зубной эмали. О влияющих на зубы продуктах предупредила стоматолог Ирина Назилина в интервью РИА Новости.

«Блюда, которые портят цвет эмали, — это те блюда, которые содержат красящие вещества. В большей степени вред наносят напитки, такие как черный кофе, чай, кока-кола. Также цвет эмали могут изменить специи: карри, куркума», — сказала она.

Врач подчеркнула, что лидером по этому показателю является красное вино. Для нейтрализации красящих веществ она порекомендовала пить чай с лимоном или воду с лимоном.

Ранее стоматолог Джана Дензел рассказала, что по цвету зубов можно определить наличие тех или иных серьезных заболеваний. В частности, изменение оттенка эмали на серый или синий говорит об отмирании внутренних нервов, которое может начаться из-за инфекции или травмы

