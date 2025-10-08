Врач связала изменение цвета зубов с серьезными заболеваниями

Стоматолог Джана Дензел заявила, что по цвету зубов можно определить наличие тех или иных серьезных заболеваний. Ее слова передает издание Infobae.
Коричневый цвет зубов Дензел связала с флюорозом — попаданием в организм чрезмерного количества фтора. Изменение оттенка эмали на серый или синий говорит об отмирании внутренних нервов, которое может начаться из-за инфекции или травмы, предупредила она.
Зелеными зубы могут стать при наличии желтухи или заболеваний печени, отметила врач. Розовый оттенок связан с внутренним кровотечением или повреждением пульпы. Что же касается желтизны, она чаще всего возникает из-за употребления кофе и чая, курения, плохой гигиены полости рта или естественного старения, дополнила Дензел.
Ранее стоматолог Роман Вольберг рассказал об ошибках при уходе за зубами. Так, одной из них он назвал неправильный выбор щетки.