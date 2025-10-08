Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:28, 8 октября 2025Забота о себе

Врач связала изменение цвета зубов с серьезными заболеваниями

Стоматолог Дензел: При заболеваниях печени зубы могут стать зелеными
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Rolf Vennenbernd / dpa / Globallookpress.com

Стоматолог Джана Дензел заявила, что по цвету зубов можно определить наличие тех или иных серьезных заболеваний. Ее слова передает издание Infobae.

Коричневый цвет зубов Дензел связала с флюорозом — попаданием в организм чрезмерного количества фтора. Изменение оттенка эмали на серый или синий говорит об отмирании внутренних нервов, которое может начаться из-за инфекции или травмы, предупредила она.

Материалы по теме:
«Организм убивает сам себя» Когда закончится эпидемия коронавируса, как защитить себя и от чего умирают пациенты
«Организм убивает сам себя»Когда закончится эпидемия коронавируса, как защитить себя и от чего умирают пациенты
4 апреля 2020
Глоток жизни Как предотвратить кислородное голодание на карантине
Глоток жизниКак предотвратить кислородное голодание на карантине
30 апреля 2020

Зелеными зубы могут стать при наличии желтухи или заболеваний печени, отметила врач. Розовый оттенок связан с внутренним кровотечением или повреждением пульпы. Что же касается желтизны, она чаще всего возникает из-за употребления кофе и чая, курения, плохой гигиены полости рта или естественного старения, дополнила Дензел.

Ранее стоматолог Роман Вольберг рассказал об ошибках при уходе за зубами. Так, одной из них он назвал неправильный выбор щетки.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подсчитано количество Tomahawk у США. Сколько ракет смогут задействовать ВСУ по критическим целям в России?

    Систем ПВО и ПРО России оказалось недостаточно для отражения атак ВСУ

    Жителей Подмосковья возмутил эротичный памятник учительнице

    Генштаб ВСУ уличили в признании потери территорий

    Медведев матом прокомментировал победу в матче против американца

    Ведущего прогноза погоды арестовали за нападение на возлюбленную

    Самая красивая девушка России опровергла слухи о пластических операциях

    Лавров раскритиковал возобновление санкций против Ирана

    Жена архитектора пыталась спасти стрелка

    Недельная инфляция в России ускорилась

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости