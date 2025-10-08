Врач связала изменение цвета зубов с серьезными заболеваниями

Стоматолог Дензел: При заболеваниях печени зубы могут стать зелеными

Стоматолог Джана Дензел заявила, что по цвету зубов можно определить наличие тех или иных серьезных заболеваний. Ее слова передает издание Infobae.

Коричневый цвет зубов Дензел связала с флюорозом — попаданием в организм чрезмерного количества фтора. Изменение оттенка эмали на серый или синий говорит об отмирании внутренних нервов, которое может начаться из-за инфекции или травмы, предупредила она.

Зелеными зубы могут стать при наличии желтухи или заболеваний печени, отметила врач. Розовый оттенок связан с внутренним кровотечением или повреждением пульпы. Что же касается желтизны, она чаще всего возникает из-за употребления кофе и чая, курения, плохой гигиены полости рта или естественного старения, дополнила Дензел.

