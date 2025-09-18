Забота о себе
04:31, 18 сентября 2025Забота о себеЭксклюзив

Стоматолог назвал 10 распространенных ошибок при уходе за зубами

Стоматолог Вольберг: 80 процентов пациентов неправильно чистят зубы
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Даже при регулярном уходе за полостью рта многие сталкиваются с кариесом, воспалениями и повышенной чувствительностью зубов, сообщил хирург-стоматолог, имплантолог и пародонтолог Роман Вольберг. В беседе с «Лентой.ру» он назвал 10 самых распространенных ошибок, которые приводят к проблемам.

Одним из главных врагов здоровья полости рта, по словам врача, является спешка. Так, ежедневный уход за зубами должен занимать не менее трех минут за один подход. Еще пару минут следует выделить на использование зубной нити или ершика для прочистки межзубных промежутков.

За меньшее время активные компоненты пасты не успеют подействовать, а некоторые зоны и вовсе останутся без внимания

Роман Вольбергстоматолог

Не меньший вред зубам наносит пропуск очередной процедуры, подчеркнул специалист. Он отметил, что чистки зубов один раз в день недостаточно для поддержания хорошей стоматологической гигиены. Дело в том, что если бактериальный зубной налет не убрать вовремя, а именно раз в 12 часов, то такой зуб становится подвержен кариесу.

Выбор щетки и пасты также влияет на состояние полости рта, обозначил стоматолог. Популярные щетки с резиновыми вставками и щетиной разной длины он назвал не лучшим вариантом. Собеседник «Ленты.ру» порекомендовал отдать предпочтение электрической щетке — аппарат выполняет больше вращающихся движений, эффективнее счищает налет и не так травматичен. Кроме того, современные девайсы оснащены таймером, что позволяет рассчитать необходимое время для полноценной процедуры.

«Мануальная зубная щетка должна быть мягкой, с ровно подстриженной щетиной, а ручка иметь удобный захват. А вот использование щетки с жесткой щетиной небезопасно для десны и эмали. Последствием столь "агрессивного" ухода могут быть рецессия десны, когда ткани слизистой "уходят", обнажая шейки и корни зубов, и истирание эмали — болезненные абфракции и клиновидные дефекты», — поделился Вольберг.

Врач также назвал распространенным заблуждением выбор зубной пасты без фтора. Мнение о вреде компонента — миф, опровергнутый доказательной медициной, обратил внимание эксперт. По его словам, применение фторированной зубной пасты является хорошей профилактикой кариеса.

«Еще одна популярная ошибка применение большого количества зубной пасты. Небольшой горошины достаточно, чтобы паста вспенилась, а активные компоненты начали действовать. Но для этого не забудьте о первом пункте — уделите процедуре должное время и "подержите" состав на зубах. Сперва распределите пасту по всем зубам, почистите и сплюньте, не полоская. Это возможно только при правильном дозировании средства», — высказался стоматолог.

Помимо зубной щетки и пасты собеседник «Ленты.ру» также посоветовал регулярно использовать зубную нить и ирригатор.

Самый коварный кариес развивается именно между зубами "не дотягивается" ни одна профессиональная зубная щетка

Роман Вольбергстоматолог

Около 80 процентов пациентов применяют неправильную технику чистки зубов, указал врач. Так, горизонтальные движения, как в фильмах и рекламах, лишь смещают налет в разные стороны, не затрагивая важные зоны и труднодоступные места, объяснил стоматолог.

Если спустя 2-4 недели щетка напоминает пушистый веник, это говорит о еще одной ошибке — чрезмерном давлении, рассказал собеседник «Ленты.ру».

Если сильнее давить на щетку, она не будет чистить зубы лучше. Достаточно приложить щетку к зубам и выполнять правильную технику чистки

Роман Вольбергстоматолог

Ранее стоматолог-гигиенист Криста Амбрусон назвала главную ошибку при использовании электрической зубной щетки. По словам медика, ее нельзя применять так же, как обычную, потому что это может навредить деснам и эмали.

    Все новости