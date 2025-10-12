Мир
13:29, 12 октября 2025Мир

Вручение нобелевской премии мира связали со шпионажем

Нобелевский комитет связал утечку информации о новом лауреате со шпионажем
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Tom Little / Reuters

Нобелевский комитет связал утечку информации о новом лауреате премии мира со шпионажем. Об этом заявил секретарь комитета Кристиан Берг Харпвикен в интервью газете VG.

По его словам, для Нобелевского института шпионаж не является чем-то новым. Так, Харпвикен отметил, что организация постоянно сталкивается с его проявлениями.

«Возможно, в данном случае кому-то удалось украсть информацию», — заявил представитель Нобелевского комитета.

10 октября лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корина Мачадо была объявлена лауреатом Нобелевской премии мира. Позже Financial Times писало, что комитет обеспокоился утечкой данных в связи резким увеличением онлайн-ставок на ее кандидатуру за несколько часов до объявления результатов голосования.

